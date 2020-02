Papierosy po 60 zł? Czy to zniechęci Polaków do palenia? [SONDA]

Papierosy będą drożeć, podobnie alkohol. To wszystko w trosce o zdrowie Polaków, ale nie tylko. Ważne jest również zwiększenie wpływu do budżetu państwa.

Wyższa akcyza na papierosy i alkohol odstraszy Polaków?

Wyższa akcyza na papierosy i alkohol to plan resortu zdrowia. Początkowo zakładano, że do 2028 roku akcyza wzrośnie do 75 proc. ceny papierosów. Nie zgodziło się na to jednak Ministerstwo Finansów, które zaproponowało wzrost do 70 proc. - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Czy ten podatek wyjdzie Polakom na zdrowie? Jego zwolennikami są m.in. organizacje społeczne. Resort finansów obawia się jednak, że na kolejną podwyżkę jest zbyt wcześnie.

Przypomnijmy, że od 20 maja 2020 roku zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży papierosów mentolowych.