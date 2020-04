Pandemia zatrzymała ważną inwestycję w Sosnowcu. Firma wycofała się z przebudowy placu przed dworcem PKP

- Rozpisaliśmy nowy przetarg na przebudowę placu przed dworcem PKP w Sosnowcu. Wyłoniona we wcześniejszym podstępowaniu firma, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, nie jest w stanie zrealizować kontraktu - pisze Chęciński. - Wpływ na to miało kilka czynników, ale podstawowym jest panująca pandemia. Wykonawca miał problemy z nią związane. Chodzi m.in. o pracowników, ale też materiały budowlane. Ze względu na obecną sytuację w nowym przetargu został wydłużony czas na realizację inwestycji. Zamiast 10 miesięcy przyszły wykonawca będzie miał 13 miesięcy - napisał prezydent Sosnowca.

Co to oznacza? Na pewno miasto ponownie stanie przed problemami związanymi z przetargiem. Przypomnijmy w poprzednich nie zgłosiła się do nich żadna firma.

Przypomnijmy początkowo planowano że inwestycja powstanie w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. To oznaczało, że plac przed dworcem miał być gotowy na początku przyszłego roku. W ciągu czterech miesięcy z kolei za Sezamem, w ramach drugiej części tej inwestycji miał postać nowy parking na około 60 samochodów.

Trzeba się spodziewać co najmniej półrocznego opóźnienia, zważywszy na kolejne ogłoszenie i rozstrzygniecie przetargu oraz przedłużenie czasu wykonania inwestycji o trzy miesiące. Oczywiście ten termin może być dłuższy, jeśli miastu nie uda się sprawnie wybrać kolejnego wykonawcy.

Jak ma wyglądać plac przed dworcem po przebudowie?

Po przebudowie, plac przed dworcem nie ma już być ma się stać placem miejskim z kawiarniami, fontanną i ławeczkami. Stanie tu też nowy pomnik. Projektanci z biura Amaya Architekci pomyśleli o tym, by było to miejsce bardzo funkcjonalne.Ma to być miejsce, gdzie ludzie będą chcieli się spotykać, odpoczywać. Powstanie tu fontanna. Ma też, w stosunku do pierwotnego projektu, przybyć drzew. Sosnowieccy urzędnicy przyznali w ubiegłym roku, że poprosili projektantów o zwiększenie liczby drzew wsłuchując się w potrzeby mieszkańców.