Pałac Schoena w Sosnowcu pozyskał kolejne pamiątki po KWK Kazimierz-Juliusz

Pałac Schoena w Sosnowcu pozyskał nowe pamiątki po dawnej kopalni Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu gromadzi różne cenne pamiątki związane z dziejami Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki nim mieszkańcy Sosnowca oraz regionu mogą dowiedzieć się sporo o przeszłości. Znajduje się tutaj także sporo pamiątek związanych z górnictwem, które było ważną częścią Zagłębia. - Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu podejmuje od wielu lat działania zmierzające do ocalenia także dziedzictwa przemysłowego miasta. Udało się pozyskać wiele zabytków kultury materialnej dotyczącej tak ważnej niegdyś dla rozwoju miasta gałęzi przemysłu, jakim było górnictwo – mówi Anna Makarska, kustosz w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. W posiadaniu sosnowieckiego muzeum znajdują się m.in. mundury galowe, kaganki, lampy górnicze, hełmy z przełomu XIX i XX wieku, plany górnicze, głównie z dawnej KWK „Sosnowiec". W tej kolekcji ważną część tworzą pamiątki po najdłużej działającej w Sosnowcu kopalni - KWK „Kazimierz – Juliusz". Były one przekazywane do muzeum przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w latach 2015-2020. 29 maja 2015 roku odbyło się oficjalne ostatnie wydobycie tony węgla z kopalni na powierzchnię. - Udało się pozyskać wiele cennych, bardzo zróżnicowanych obiektów, takich jak m.in. urządzenia górnicze: dynamometry, aparaty ucieczkowe, lampy górnicze, telefony iskrobezpieczne, marki górnicze, a także dokumenty: księgi pamiątkowe, księgi pracownicze – wylicza kustosz. Co ciekawe, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otrzymał także prywatną pamiątkę od pracownika kopalni. Jest nią mundur górniczy jego żony. - Przedmioty te były już prezentowane na organizowanej przez muzeum wystawie pt. „Trójkąt w kole. Marka Sosnowiec" (2016 r.), ukazującej bardzo szeroko dziedzictwo przemysłowe naszego miasta – informuje - Do cennej kolekcji pamiątek dołączyły nowe, które udało się pozyskać 27 maja 2020 roku. Do muzeum trafiły figura św. Barbary, sztandar z lat 50. XX w. oraz dwie tablice pamiątkowe. Obiekty te znajdowały się w dawnej cechowni kopalni. Zostały przekazane przez SRS w Bytomiu. - Mamy nadzieję, że część z tych obiektów zostanie zaprezentowana na wystawie z okazji 120-lecia Sosnowca – mówi Anna Makarska. Przypominamy, że w kwietniu Urząd Miejski w Sosnowcu doszedł do porozumienie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń i udało się pozyskać jedną z działek po dawnej KWK Kazimierz-Juliusz. Dzięki temu udało się ocalić takie obiekty jak: wieża i nadszybie Szybu K1, stacja ratownictwa, budynek BHP z łaźnią łańcuszkową, budynek warsztatów MD oraz budynek maszyny wyciągowej. Sosnowiec stara się o odzyskanie kolejnych działek. W przyszłości miasto ma zagospodarować te tereny. Pomysłów jest wiele, w tym m.in. muzeum górnictwa.