Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu z Nagrodą Specjalną w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku. Doceniono ożywione pocztówki

Ożywione pocztówki z Sosnowca zostały docenione

Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu może pochwalić się kolejnym sukcesem. Placówka została doceniona w wyjątkowym konkursie Wydarzenie Historyczne Roku, w którym wyróżnione są ciekawe przedsięwzięcia historyczne promujące historię i kulturę naszego kraju.

W 14. edycji plebiscytu prace, które zostały do niego zgłoszone, były oceniane przez jury w składzie: prof. Andrzej Szczerski – przewodniczący (dyrektor – Muzeum Narodowe w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Duch (historia.org.pl), Piotr Legutko (redaktor naczelny TVP Historia), dr Marek Mutor (dyrektor – Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), Gabriela Sierocińska-Dec (kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski). Wybrano pięć z każdej kategorii, przeszły one do kolejnego etapu.

Prace zgłaszane były w kategoriach: Edukacja, Wydarzenie, Wystawa. W konkursie mogą być zgłaszane różne wydarzenia związane z historią Polski m.in. filmy, wystawy, gry, audiobooki, odkrycia archeologiczne, konferencje czy wydarzenia. W drugim etapie plebiscytu to internauci oddawali głosy na projekt, który ma zwyciężyć. Gala podsumowująca plebiscyt odbyła się 14 września 2021 roku. Autorem statuetek dla zwycięzców jest wybitny rzeźbiarz Maciej Zychowicz.