Oto 5 najtańszych domów do kupienia w Sosnowcu. Zobaczcie oferty ZDJĘCIA

Zobacz galerię (16 zdjęć) Dom Sosnowiec Porąbka - 260 000 zł Powierzchnia działki: 1 420 m² Powierzchnia: 213,20 m² Rynek: wtórny Liczba pokoi: 8 Rodzaj zabudowy: wolnostojący Liczba pięter: 1 piętro Materiał budynku: cegła Stan wykończenia: do remontu Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuń zdjęcia w prawo - wciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE otodom.pl Zobacz galerię (16 zdjęć)

Najtańsze domy do kupienia w Sosnowcu. Jak wyglądają i ile kosztują? Pewnie wielu z was zadaje sobie to pytanie. Zobaczcie, na jaki dom możecie sobie pozwolić w cenie 240-585 tysięcy złotych. W naszym zestawieniu znajdziecie domy jednorodzinne, które są dość duże, choć do remontu. Wiele z nich ma także działki. Prezentujemy po trzy zdjęcia każdego z pięciu najtańszych domów. Oferty pochodzą z serwisu www.otodom.pl.