Ostrogórska dostanie nowe życie. Przejdzie kapitany remont za 25 mln zł

Jak informują sosnowieccy urzędnicy Sosnowiec dostał 5 mln dotacji na remont kolejnego odcinka ulicy Ostrogórskiej. To już trzeci, ostatni odcinek tej drogi, który przejdzie metamorfozę.

- To będzie praktycznie nowa droga, po śladzie obecnej - pisze na Twitterze Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - Szacujemy, że przebudowa Ostrogórskiej będzie kosztowała około 25 mln zł - dodaje.

Remont podzielono na trzy etapy

Modernizacja drogi i otoczenia podzielona została na trzy części. Pierwszy już został wykonany. Mowa o wartej 5,4 mln zł inwestycji związanej z budową 400-metrowego odcinka drogi: od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do przejazdu kolejowego, wraz z budową nowego ronda i drogą rowerową.

Kilka tygodni temu miasto otrzymało 3 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę fragmentu od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do nowego ronda z ulicą Jagiellońską. Szacuje się, że ten odcinek będzie kosztował ponad 10 mln zł.

W tej kwocie największa część kosztów związana jest z nową jezdnią wraz z podbudową, drogą dla rowerzystów i chodnikami - to ok. 7 mln zł. Sporo również trzeba będzie zapłacić za sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także za przebudowę sieci energetycznej i pozostałej infrastruktury.