Ostatnia kopalnia w Zagłębiu będzie wyburzona? SRK ogłosiła przetarg na dokumentację. Miasto chce się porozumieć

Społecznicy z Kazimierza Górniczego i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego propagowali ideę, by kopalnię zachować w pełni i utworzyć z niej zagłębiowskie muzeum górnictwa. Z planów tych nic jednak nie wyszło. Władze Sosnowca deklarowały z kolei przejęcie i pozostawienie kilku kopalnianych obiektów na czele z najwyższą wieżą szybu Kazimierz I.

W całym regionie, który wyrósł i tak naprawdę powstał dzięki wydobyciu węgla było to ostatnie miejsce z podziemnymi wyrobiskami, wyciągami szybowymi i całą infrastrukturą niezbędną do wydobycia węgla na powierzchnię. Złoże było coraz bardziej wyeksploatowane, więc i ona skończyła swój żywot. 29 maja 2015 roku na powierzchnię wyjechała symboliczna ostatnia tona węgla z ostatniej zagłębiowskiej kopalni.

W październiku 2016 roku pisaliśmy, że miasto jest na dobrej drodze do przejęcia kolejki wąskotorowej, która w przeszłości łączyła ruchy Kazimierz i Juliusz. Ostatecznie jednak, z przejęcia kolejki Sosnowiec zrezygnował. Prezydent Arkadiusz Chęciński chętnie mówił wtedy o planach, które ma miasto co do kopalnianych obiektów.

- Myślę, że to może być naprawdę atrakcyjne miejsce również z działalnością gastronomiczną i rozrywkową. Nie chciałbym, żeby to było takie typowe muzeum, które odwiedza się raz w życiu. Chciałbym, żeby to miejsce miało oczywiście rolę muzeum, ale żeby było związane z centrum kultury, rozrywki i rekreacji. Pewno jakieś części chcielibyśmy też zachować dla działalności gospodarczej - mówił wtedy "DZ" Arkadiusz Chęciński.

Dzisiaj zachowane zabudowania kopalni - bo wiele obiektów na czele z wieżami szybów Kazimierz V i Kazimierz II wyburzono - nadal są własnością Skarbu Państwa. Zarządza nimi Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej ich wyburzenia.