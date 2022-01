Orszak Trzech Króli w Sosnowcu. Uczestnicy dotarli na Plac Papieski. Zobacz ZDJĘCIA. Były jasełka, wspólne śpiewanie i tańczenie poloneza

W czwartek 6 stycznia uroczystości rozpoczęły msze święte. W parafii p.w. św. Jacka na Dańdówce o godz. 9.30, w parafii św. Floriana w Zagórzu o godz. 10, w parafii Chrystusa Króla w Klimontowie o godz. 10 (z udziałem ks. biskupa Grzegorza Kaszaka) oraz parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zagórzu o godz. 10.30. Potem wierni wyruszyli w kierunku Placu Papieskiego, gdzie około godziny 11.30 można było włączyć się do wspólnego świętowania. Wśród atrakcji znalazły się m.in.: jasełka, śpiewanie kolęd oraz wspólne odtańczenie poloneza.

W tym roku nie wszystkie miasta i parafie, które zapraszały od lat na wspólne orszaki, zdecydowały się na takie przedsięwzięcia. Orszaków nie było np. w Będzinie i Czeladzi, ale odbyły się np. w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu, Chorzowie. W Gliwicach i Zabrzu tradycyjna forma wspólnego przemierzania ulic miasta zastąpiona została orszakiem zmotoryzowanym, a w Katowicach pojawiła się fabularyzowana gra miejska, zwieńczona koncertem.

Orszak Trzech Króli to tradycyjne uliczne jasełka, organizowane na ulicach wielu miast w Polsce i na świecie. Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. Polega na przejściu ulicami dzieci i królów, którzy zmierzają do stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. Po drodze śpiewane są kolędy, wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewniki kolędowe i kolorowe papierowe korony.