Opłata za wywóz śmieci w Sosnowcu pozostanie bez zmian. Mieszkańcy nie będą płacić więcej

Takich wieści, bądź mówiących o obniżeniu kwoty życzy sobie wielu mieszkańców. Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miastach właściwie z roku na rok, a czasem nawet kilka razy do roku. Dla mieszkańców to duże obciążenie. Większe gospodarstwa domowe płacą czasem nawet kilkaset złotych miesięcznie. Mieszkańców Sosnowca na razie nie czeka jednak podwyżka. Miasto podpisało nową umowę na odbiór odpadów, ale na szczęście, nie wymaga ona podwyższenia stawki.

- Sosnowiec podpisał nową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Co bardzo istotne, nie zmienia się standard, ale przede wszystkim nie zmienia się opłata. Podobnie jak było to dotychczas, mieszkańcy Sosnowca zapłacą 27,7 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowany oraz 55,4 zł jeśli odpady będą niesegregowane. Ceny zostają utrzymane, chociaż kwota wynikająca z przetargu jest o ok. 8 procent wyższa niż poprzednia umowa. Tego jednak Sosnowiczanie nie odczują - poinformował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.