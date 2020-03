Ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

Ograniczają liczbę odwiedzających

- Od drugiego marca do odwołania odwiedziny pacjentów w oddziałach mogą się odbywać wyłącznie w godzinach od 16:00 do 18:00, jednocześnie ogranicza się ilość osób odwiedzających pacjenta: u jednego pacjenta może przebywać jedna osoba – powiedział nam Tomasz Świerkot, rzecznik WSS nr 5 w Sosnowcu.

Odzież trzeba zostawić w szatni

Osoby odwiedzające pacjentów w oddziałach są zobowiązane do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitala i przeprowadzania dezynfekcji rąk przed wejściem do oddziału oraz przed jego opuszczeniem. Dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi wraz z instrukcją dezynfekcji rąk są dostępne w korytarzach wszystkich oddziałów oraz w holach wyjściowych szpitala.

Szatnia jest nieodpłatna i czynna codziennie w dniach roboczych w godzinach od 7.00-19.00, w soboty, niedziele i święta od godziny 8.00-19.00.

Personel oddziału jest upoważniony do egzekwowania tego obowiązku od osób odwiedzających pacjentów w oddziałach. Zaleca się, aby osoby z objawami infekcji dróg oddechowych ( kaszel, katar, gorączka ) wstrzymały się z odwiedzinami u pacjentów w oddziałach WSS nr 5.