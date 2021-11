Odwołana dyrektorka SP 3 w Sosnowcu nadal uczy. "Znęca się nad dziećmi". Rodzice i grono nauczycielskie żądają jej usunięcia

- Jako gmina uznajemy rację nauczycieli i dzieci. Zdarza się, że rzeczywiście rodzice mają inne wymagania wobec szkoły czy dzieci nie do końca przekazują prawdziwe informacje. Różnie to bywa. W tym przypadku jesteśmy przekonani, że działania byłej pani dyrektor zaburzają funkcjonowanie szkoły. Ci młodzi ludzie nie chcą chodzić na lekcje z tą panią. Proszą rodziców, by wypisywali im zwolnienia - przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.