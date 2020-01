Oddział anestezjologii i intensywnej terapii w sosnowieckim Szpitalu im. św. Barbary już po remoncie

Nowy sprzęt, wyremontowane sale, meble, podłogi i ściany, nowe instalacje. Oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii w dawnym szpitalu górniczym w Sosnowcu przeszedł prawdziwą metamorfozę.

- To była konieczność, ale początkowo mieliśmy tylko zrobić drobny lifting za około 70 tysięcy złotych. Jednak doszłam do wniosku, że to nie będzie miało sensu. Postanowiliśmy kompleksowo podejść do tego tematu i jednak wyremontować kompleksowo cały oddział - mówi dr Alicja Cegłowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Sanepid wymagał poprawy

Jak twierdzą lekarze i potwierdza dyrekcja, oddział był już w kiepskim stanie technicznym. Trzeba było dostosować jego stan do wymagań sanepidu.

- Ten pierwotny plan polegający na uzupełnieniu niedoborów wykładziny, czy stanu ścian, w mojej ocenie nie miał sensu, bo skoro już musieliśmy przenosić pacjentów, to postanowiliśmy zrobić ten remont raz a dobrze, by nie wracać już później do tego tematu. Poza tym takie uzupełnienie niedoboru wykładziny nie rozwiązywałoby problemu epidemiologicznego w żadnym zakresie - uważa dr Alicja Cegłowska. - Sanepid prędzej czy później musiałby podjąć wobec nas jakieś kroki. A wtedy byłoby to dla naszych pacjentów dużo bardziej uciążliwe, niż zmniejszenie liczby łóżek o cztery na czas remontu oddziału.