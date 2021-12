Od dziś obowiązują NOWE obostrzenia! Co zostanie zamknięte, gdzie będą limity? Sprawdź!

Nowe obostrzenia od 15 grudnia 2021

Od 20 grudnia w szkołach podstawowych i średnich będzie obowiązywać nauka zdalna. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych: medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych. Według zamierzeń mają oni przejść szczepienia do końca lutego, bo od 1 marca 2022 roku bez certyfikatu nie będą oni mogli podjąć pracy.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, zapowiedział również, że pracodawcy będą mogli wymagać od pracownika okazania negatywnego testu na koronawirusa. Uruchomiona zostanie specjalna platforma do testów pracowniczych. W tym przypadku nie będzie konieczności przechodzenia kwarantanny do czasu uzyskania wyniku badania. To rozwiązanie będzie wprowadzone rozporządzeniem.