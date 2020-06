Od 10 czerwca otwarty będzie basen w Zagórzu. Oto nowe zasady korzystania z obiektu

Nowe zasady i obostrzenia na basenie

- Zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia na jednym torze pływackim mogą przebywać jednocześnie cztery osoby. Torów mamy osiem, więc w sumie w basenie, jednocześnie mogą przebywać trzydzieści dwie osoby – mówi Sławomir Zdeb, kierownik obiektu.

Nieczynne będą sauny. W basenie rekreacyjnym, przy zachowaniu dwumetrowego dystansu będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 13 osób.

- Pływania będzie mogła funkcjonować na jedną trzecią swoich możliwości – dodaje Kierownik Zdeb.

Basenowi bywalcy, zapewne są ciekawi czy przed przyjściem na basen, trzeba będzie się telefonicznie umawiać. Nie jest to konieczne. By zachować płynność funkcjonowania basenu, jego kierownictwo zaleca jednak maksymalnie przebywanie na jego terenie do godziny.

- Chodzi o to, by kolejni chętni mogli skorzystać z obiektu – dodaje kierownik. – Mamy na tyle dużo szafek, że da się to zrobić bez problemu.