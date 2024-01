Oblodzenie w woj. śląskim - jest ostrzeżenie! Na drogach będzie BARDZO ślisko. Już doszło do licznych wypadków czy kolizji

Oblodzenie w woj. śląskim - jest ostrzeżenie! Na drogach będzie BARDZO ślisko

Od rana w woj. śląskim doszło do kilkunastu już zdarzeń drogowych, są ranni! A to niestety być może preludium tego, co czeka nas późnym popołudniem w czwartek, wieczorem czy w nocy!

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -5°C, przy gruncie do około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14.00 w czwartek 18 stycznia, do godz. 2:00 w piątek 19 stycznia.