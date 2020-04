Nowe autobusy elektryczne nadjadą wkrótce do Sosnowca. PKM Sosnowiec ogłosiło przetarg na zakup 14 nowych autobusów elektrycznych

Nowe autobusy elektryczne dla PKM Sosnowiec

Niedługo nowe autobusy elektryczne nadjadą do Sosnowca. PKM Sosnowiec otrzymał na ten cel prawie 30 milionów netto dofinansowania, co stanowi 85 procent całego, wartego prawie 36,5 mln zł projektu.

Dzięki pieniądzom PKM będzie mogło kupić 14 nowych autobusów elektrycznych oraz wybudować całą potrzebną infrastrukturę. Pięć nowych autobusów będzie miało 18 metrów, a dziewięć 12 metrów. Nowe elektryki kursować będą po Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Czeladzi i Wojkowicach.

Nowe autobusy pojadą na 11 liniach, są to linie:

34

90

100

160S

182

188

299

723

818

902N

Zakupione zostaną trzy ładowarki pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta obecnie przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na dworcu przy ulicy Mościckiego, pozostałe dwie mają znaleźć się w sosnowieckiej bazie PKM przy ulicy Lenartowicza. Jak informuje Urząd Miasta, tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu.