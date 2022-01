Nowa komenda policji w Sosnowcu - robi wrażenie! Siłownia, strzelnica, parkingi, sale wykładowe... Anna Dziedzic

Nowa komenda policji w Sosnowcu - robi wrażenie! Policjanci przenoszą się do nowej siedziby, bez żalu opuszczają stare, zabytkowe mury gmachu przy ulicy Teatralnej. Było ciasno, ciemno i mało funkcjonalnie – mówią policjanci. Teraz, w nowej siedzibie zmieni się wszystko. Będzie nowocześnie, jasno i przestronnie. – To jakby przenosiny w XXI wiek – powiedział nam nieoficjalnie jeden z policjantów. Otwarcie nowej siedziby już 21 stycznia. Jako pierwsi weszliśmy do wnętrza nowego obiektu. Zobacz ZDJĘCIA.