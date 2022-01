Nowa komenda policji w Sosnowcu już działa. Zobacz zdjęcia z otwarcia

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zaczęła nabierać realnych kształtów w 2014 roku, kiedy to Urząd Miasta Sosnowca przekazał Policji w formie darowizny działkę o powierzchni 16181 m² pod budowę tej inwestycji. Poprzednia siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu znajdowała się w przedwojennym budynku. Wiele lat temu został on zaadaptowany na potrzeby Policji, poprzez dobudowanie dodatkowej części, w której znalazły się pomieszczenia konieczne z punktu widzenia organizacji pracy komendy. W listopadzie 2015 roku wyłoniono w trybie przetargu firmę wykonawcy projektu i dokumentacji. 7 kwietnia 2016 roku został zatwierdzony Program Inwestycji budowy nowej siedziby komendy. W maju 2017 roku Prezydent Sosnowca wydał pozwolenie na budowę, a w kwietniu 2018 podpisano umowę na budowę z wykonawcą inwestycji. 28 maja 2018 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy. Budowa trwała aż do 8 grudnia 2021 roku, kiedy to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu wydał pozwolenie na użytkowanie powstałej inwestycji.