Niespodziewane zwycięstwo Sosnowiczan nad Góralam! Zobacz zdjęcia i wynik meczu Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Mecz był bardzo ważny dla obu drużyn. Zagłębie walczy o utrzymanie w Fortuna 1. Lidze i przed spotkanie z „Góralami” miało tylko trzy punkty przewagi nad zajmującą spadkowe miejsce Skrą Częstochowa. Natomiast Podbeskidzie traciło 3 punkty do Stali Rzeszów, otwierającej strefę barażów do PKO Ekstraklasy.

Zobacz ZDJĘCIA z meczu Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała, 15.05.2023 r.

Zagłębie w poprzedniej kolejce przegrało 0:2 w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką. Była to pierwsza porażka sosnowiczan pod wodzą trenera Marcina Malinowskiego. Podbeskidzie zremisowało w Łęcznej z Górnikiem 3:3, co oznaczało 13 remis w sezonie! Drużyna trenera Dariusza Żurawia przyjechała do Sosnowca z serią trzech meczów bez wygranej.