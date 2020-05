Nie żyje czteroletni Kubuś Michalak z Sosnowca. Chłopiec przegrał walkę z nowotworem

"Ta pandemia to nauczka, z której tylko część z nas wyciągnie wnioski"

Dr Dawid Ciemięga o koronawirusie. - Mam wielu kolegów podróżników, biologów, ekologów. Często zastanawiamy się, do czego ten świat zmierza i zwykle przychodzi jedna odpowiedź: do rozpadu, czego początkiem jest historia koronawirusa. Ale koronawirus to zaledwie trailer, zwiastun ...