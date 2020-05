Nie będzie powiązania opłat śmieciowych z ilością zużytej wody w Sosnowcu. Prezydent Chęciński wycofał uchwałę

Przeciwni uchwale byli radni klubu Lewicy.

- Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów są z roku na rok coraz wyższe. Ile będziemy płacili za ich wywóz, będzie można powiedzieć dopiero po przetargu, a przetarg mamy zaplanowany dopiero pod koniec roku. Uważam, że jednym z najbardziej uczciwych sposobów uszczelnienia systemu płacenia za wywóz odpadów i zmuszenia do płacenia tych, którzy dotąd uchylali się od tego obowiązku jest właśnie powiązanie opłat z ilością zużywanej wody. To przez nich inni, uczciwi ludzie muszą płacić więcej – mówił Chęciński na sesji. – Jednocześnie jestem rozczarowany postawą radnych klubu Lewicy. Dziękuję za półtora roku względnej współpracy, rozumiem, że możemy ją obecnie uznać za zakończoną. Przyjaciół poznaje się w biedzie, szkoda, że w trudnych momentach, wśród rannych lewicy zabrakło refleksji i odwagi do podjęcia trudnych decyzji – mówił prezydent Sosnowca.