Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Rozpoczęcie roku w Technikum nr 6 w Sosnowcu ZDJĘCIA

Uczniowie rozpoczęli dziś nowy rok szkolny i wrócili do nauczania stacjonarnego w szkołach. Oznacza to spore zmiany. Sprawdziliśmy, co zmieniło się w Technikum nr 6 w Sosnowcu. Tutaj naukę zaczęło dziś aż 573 uczniów. 1 września był szczególnym dniem dla szkoły - nadano jej imię ...