Najlepsze rasy psów dla rodzin z dziećmi oraz osób aktywnych fizycznie

Psy idealne dla rodzin z dziećmi oraz aktywnych ludzi

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jeśli szukamy psa do naszej rodziny często szukamy polecane rasy. Nie każdy pies czuje się świetnie, gdy jego właściciel prowadzi kanapowy tryb życia. Niektóre rasy nie lubią towarzystwa małych dzieci. Przy wyborze psa powinniśmy uważać i nie karać zwierzęcia za jego wrodzony charakter. Warto więc poczytać trochę o psach, które wpasują się do naszego modelu rodziny.

W weekend 8-9 lutego w Sosnowcu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Ponad setkę ras psów mogliśmy oglądać w Expo Silesia. Z tej okazji zapytaliśmy różnych właścicieli o to, czym charakteryzuje się rasa psów, którą posiadają.

Wybraliśmy te psy, które doskonale odnajdą się w rodzinach oraz takie, które świetnie będą czuły się w towarzystwie osób, które uprawiają aktywny, sportowy tryb życia. Właściciele często wskazywali na to, że psy ich rasy odnajdą się zarówno wśród aktywnych rodzin, jak i tych, którzy prowadzą kanapowy tryb życia. Prezentujemy te rasy w naszej galerii.