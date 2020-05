Najlepsze miejsca na spacer na Majówkę. Gdzie wybrać się w Zagłębiu i okolicach?

Miejsca na spacer w Zagłębiu i okolicach

Maj rozpoczął się pogodą w kratkę - raz jest słonecznie, a raz pada. Jest jednak ciepło, a dzięki temu coraz więcej osób wychodzi na spacer. Niestety Polacy musieli odwołać weekendowe wyjazdy na majówkę w związku z pandemią koronawirusa.

Zostaliśmy w domach, jednak rząd zniósł już zakaz wchodzenia do parków i lasów. Polacy wybierają się z ochotą w miejsca do rekreacji. Wydaje się nawet, że robią to częściej, niż wcześniej.

My również polecamy różne miejsca z Zagłębia oraz okolic, w których możemy udać się na spacer rodziną czy z naszą drugą połówką. W naszej galerii znajdziemy wiele ciekawych miejsc z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Czeladzi, Jaworzna oraz Mysłowic.