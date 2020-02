Najlepsi tancerze zaprezentowali się w Sosnowcu. Zobaczcie zdjęcia z turnieju tańca

Na początek, w pierwszym bloku tanecznym, zaprezentowali się uczestnicy towarzyszącego głównemu turniejowi Kiepura Dance Cup. Tutaj zobaczyliśmy, czego dotychczas nauczyli się młodzi zawodnicy w wieku od 8 do 15 lat. Potem przyszedł czas na Grand Prix Seniorów PTT. Na parkiecie pojawiły się w kolejnych blokach pary w wieku od plus 30 do plus 50 lat. Pierwsze trzy pary w każdej kategorii wiekowej otrzymały medale, a na finalistów czekały upominki.

Miejski Klub im. Jana Kiepury wraz ze Studiem Sportowego Tańca Towarzyskiego Kiepura Sosnowiec jest wieloletnim organizatorem turniejów tańca. Pierwszy zorganizowany został w 1996 roku pod nazwą Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Shock Dance, na który przyjechało blisko 100 par z całego kraju. Wydarzenie uświetnił wtedy pokaz mistrzów polski w tańcach latynoamerykańskich Romana i Moniki Pawelców.