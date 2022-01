NAJDROŻSZY dom do kupienia w Sosnowcu - zobacz go! Rezydencja robi wrażenie! Sprawdź te wnętrza... i metraż. Zobacz ZDJĘCIA

To najdroższa oferta z naszego powiatu w serwisie otodom.pl. Dom oddano do użytku w 2017 roku. Jego powierzchnia wynosi 237 m2, położony jest na działce o powierzchni 1 150 m²

Ten dom robi wrażenie!

Jak informuje sprzedawca, oferta sprzedaży dedykowana jest do klientów wymagających, zainteresowanych zakupem wygodnego, reprezentacyjnego domu o efektownej bryle, posadowionego na pięknej działce. W 2015 roku na parceli składającej się z dwóch działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 1150 m2 rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 237 m2 z atrakcyjnie zaprojektowanymi wnętrzami. Dom został oddany do użytku w 2017 roku. Wejście do budynku ciekawie zaaranżowane – osłonięte daszkiem wspartym na dwóch kolumnach.