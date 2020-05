Najdroższe ulice w Sosnowcu. Tutaj ceny mieszkań za metr kwadratowy są najwyższe

Sosnowiec to największe miasto w Zagłębiu. Nic dziwnego, że jest tu sporo mieszkań na sprzedaż. I cieszą się one sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych kupców. Według serwisu SonarHome na rynku dostępnych jest około 590 mieszkań. Oferta nieruchomości na stronach z ogłoszeniami jest aktywna średnio 38 dni. Oznacza to, że czas od momentu wystawienia ogłoszenia do momentu sprzedaży mieszkania jest stosunkowo krótki. Tym bardziej, że decyzja o zakupie mieszkania to sprawa, która wymaga chwili czasu i trzeba się nad nią poważnie zastanowić. Co ciekawe, w kwietniu czas ten był jednak znacznie krótszy. Wynosił on zaledwie 23 dni.

Warto dodać, że maleje liczba dostępnych mieszkań do sprzedania. W maju liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Sosnowcu wynosiła 1535 i spadła ona o 265 w porównaniu z poprzednim miesiącem.