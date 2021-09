Nagrody RowerPower rozdane. Doceniono pozytywne i negatywne działania dla rowerzystów. Uroczystość odbyła się w Muzie w Sosnowcu.

Nagrody RowerPower. Kto został wyróżniony?

W naszych miastach przybywa rowerzystów. Powstają nowe drogi i ścieżki rowerowe, uruchamia się systemy roweru miejskiego i zachęca do przemieszczania się rowerem. Są też miasta, w których rowerzyści ciągle muszą walczyć o dobre drogi lub swoje bezpieczeństwo. We wtorek, 22 września 2021 roku, odbyła się gala, w której co roku przyznawane są nagrody i antynagrody środowisk rowerowych dla miast, gmin, urzędników, społeczników i organizacji. Uroczysta gala odbyła się w sali koncertowej Muza w Sosnowcu. Podczas niej przyznano nagrody RowerPower w czterech kategoriach i RowerAntyPower w trzech kategoriach dla Górnego Śląska i Zagłębia.

W kategorii Aktywista rowerowy 2019/2020 nominowani byli: Tomasz Herud – Gliwicka Rada Rowerowa, Kamil Potocki – Dąbrowski Rowerzysta Miejski i Piotr Latusek - Bez koła nie jadę. Nagrodę otrzymał Tomasz Herud. W kategorii Najlepszy oficer rowerowy 2019/2020 nominowano Łukasza Karbowińskiego z Rybnika, Rafała Sicińskiego z Sosnowca i Joannę Tabor z Chorzowa. Nagrodę otrzymał Rafał Siciński.