MOPS Sosnowiec współpracuje z fundacją Czerwone Noski. E-spotkania z klownami odbywają się w szpitalach czy domach dziecka

E-spotkania klownów z dziećmi w Sosnowcu

Od kilku tygodni przebywamy w domach i nie możemy wychodzić na zewnątrz. To sytuacja ciężka dla dzieci, którym trzeba wyjaśnić niebezpieczeństwo i pilnować, by nie wychodziły z domu. Dzieci przebywające w szpitalu również mają ograniczone miejsce, w którym mogą się poruszać, co jest dla nich dodatkowo uciążliwe. Dla wielu z nich to smutny czas. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z artystami-klownami z Fundacji Czerwone Noski, by choć przez chwilę na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Artyści-klowni nie mogą odwiedzać dzieci osobiście, więc realizują ciekawy projekt „Noskowa E-linia”. Dzięki Messengerowi spotykają się wirtualnie z dziećmi.

- Fundacja postanowiła jeszcze poszerzyć grupę odbiorców i, we współpracy z MOPS w Sosnowcu, rozpoczęła wirtualne odwiedziny u podopiecznych kilku rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych na Śląsku - informuje Marek Kopczacki, rzecznik prasowy MOPS w Sosnowcu.