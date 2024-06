Moc premier i projektów w kinach Helios. Sprawdź co warto zobaczyć!

„Bad Boys: Ride or Die” to porywający film akcji i kontynuacja dobrze znanej widzom serii o przygodach policjantów z Miami. Główni bohaterowie, Marcus i Mike (w tych rolach niezmiennie Martin Lawrence i Will Smith) próbują oczyścić imię kapitana Howarda, niesłusznie oskarżonego o przestępstwa związane z narkotykami. Tropiąc zawiły spisek, sami zostają w niego wciągnięci, przez co znajdują się na celowniku karteli, jak również ścigają ich koledzy po fachu…

„Jurek Maskonurek: Misja Puffinów” to kolejna propozycja dla najmłodszych. Film animowany przedstawia perypetie Jurka Maskonurka, czyli malutkiego ptaszka, wraz z czwórką jego przyjaciół. Zgrana grupa musi stawić czoła morsowi, Otto von Arktusowi, który dąży do panowania nad całą krainą Tajgogrodu. Nikczemny bohater używa przy tym maszyn zatruwających Arktykę. Puffiny muszą walczyć o przyrodę i mieszkańców Tajgogrodu. Teraz dzięki swoim nowym zdolnościom zaprowadzą ład i porządek w swojej krainie.

Od środy, 12 czerwca na wielkich ekranach zagości wyczekiwana kontynuacja hitu od Disney i Pixara – „W głowie się nie mieści 2”. Riley, świeżo upieczona nastolatka, przeżywa zmiany w swoim życiu, a grono Emocji się powiększa. Do Radości, Smutku, Złości, Strachu i Odrazy dołączają między innymi Obawa i Wstyd. To dopiero początek kłopotów, bo między Emocjami dochodzi do konfliktów!