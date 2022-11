Moc filmowych emocji na ekranach kin Helios. Co warto zobaczyć teraz w kinie?

Po pięciu latach nieobecności do kin wraca bowiem uwielbiana przez widzów komedia – „Listy do M. 5”. Tych, którzy cenią sobie polskie kino zainteresuje czwartkowa odsłona cyklu Kultura Dostępna z filmem „Orlęta. Grodno ‘39”. Na fanów animacji czeka świeża propozycja – „Nel i tajemnica kurokota” oraz Filmowe Poranki. Światowe kino w tym tygodniu reprezentują „Bros”, „Black Adam” i „Patrz jak kręcą”.

„Listy do M.” powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W najnowszej odsłonie widzowie zobaczą świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.