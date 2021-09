Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym w Sosnowcu. Na Stawiki przyjadą najlepsi zawodnicy z całego świata. To będą widowiskowe zawody

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym odbędą się na Stawikach

Stawiki to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Sosnowcu. Mieszkańcy jeżdżą tu na rowerach i rolkach, spacerują, wychodzą z psami, uprawiają nordic walking, biegają, opalają się czy korzystają z wody. To tutaj mieści się Wake Zone Stawiki, na którym można ćwiczyć wakeboarding i jazdę na nartach wodnych. Trenują tutaj zarówno dorośli, jak i dzieci. Na Stawikach funkcjonuje strefa Sitwake, prowadzona przez Igora Sikorskiego. Została stworzona dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie na Wake Zone trwają przygotowania do Mistrzostw Świata w Narciarstwie Wodnym. Najlepsi zawodnicy z całego świata przyjadą na Stawiki, by pokazać swoje umiejętności i rywalizować z innymi. Zawody odbywać się będą od 10 do 12 września.

Wakebordziści i narciarze wodni z całego świata odliczają dni do Mistrzostw Świata w Narciarstwie Wodnym Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW). IWWF (International Waterski and Wakeboard Federation) czyli Międzynarodowa Federacja Narciarstwa Wodnego i Wakeboardingu wyraziła zgodę na organizację Mistrzostw Świata w Narciarstwie Wodnym przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, którzy organizację imprezy powierzyli Wake Stawiki w Sosnowcu. Dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego to ogromny zaszczyt, ale również i spore wyzwanie.