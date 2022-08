Mistrz Polski w judo, podróznik, sportowiec. Jerzy Kulawiak aktywnie spędza swoją jesień życia. Teraz chce napisać autobiografię

O życiu pana Jerzego rozmawialiśmy w jego mieszkaniu. Od pierwszego spojrzenia widać, że mieszka tu osoba, dla której sport jest pasją. Na środku pokoju dziennego znajduje się materac, na którym mistrz Polski weteranów codziennie trenuje. Półki regałów zastawione są pucharami, zdobytymi na polskich i zagranicznych zawodach. Z półek zwisają medale, na ścianach wiszą oprawione w ramki dyplomy i zdjęcia z zawodów sportowych. Niepasujące do tego wystroju wydaje się jedynie biurko, na którym porozkładane są grube skoroszyty, teczki z dokumentami i zeszyty z notatkami. Ich przeznaczenie poznamy dopiero później.

Pan Jerzy częstuje nas wodą, ale nie jest to ani woda z kranu ani butelkowana mineralna.

- To woda źródlana, którą kupuję po sto litrów naraz i przywożę sobie do mieszkania. Dużo lepsza i do tego smaczniejsza – tłumaczy.