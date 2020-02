Ministerstwo Infrastruktury odpowiada sosnowieckiemu posłowi w sprawie S1

Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiedziało wprost na interpelację sosnowieckiego posła Mateusza Bochenka w sprawie przebudowy drogi S1 w tym mieście. – Z odpowiedzi, którą otrzymałem, nic nie wynika – mówi zawiedziony poseł. Tymczasem miasto wciąż nie może rozpocząć budowy węzła prowadzącego z ekspresówki do terenów inwestycyjnych miasta.

Historia budowy, bardzo potrzebnego miastu Sosnowiec węzła drogowego, umożliwiającego zjechanie z ekspresowej S1 do strefy ekonomicznej w Sosnowcu jest długa i zawiła. Można powiedzieć, że po świetnym początku zaszła seria nieprzewidzianych wydarzeń, które ostatecznie pogrążyły ten pomysł.

Budowa węzła na S1 w Sosnowcu O budowie węzła mówiło się w mieście od kilku lat. Wydawało się, że w 2017 roku ostatecznie sprawę udało się w końcu skierować na właściwe tory. Władze miasta podpisały umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącą wspólnych inwestycji na sosnowieckim odcinku S1. Miasto zobowiązało się wybudować nowy węzeł „Klimontów”, który zastąpi wreszcie słynną drogę donikąd i umożliwi zjeżdżanie z S1 bezpośrednio do strefy aktywności gospodarczej z obu kierunków trasy, a GDDKiA zobowiązała się do modernizacji blisko pięciokilometrowego odcinka S1 w Sosnowcu i dostosowania go parametrów, jakie powinna obecnie spełniać droga ekspresowa. Wszystko szło jak z płatka, do momentu, gdy z wykonania projektu modernizacji dla GDDKiA wycofała się wyłoniona w przetargu firma. GDDKiA miała w ciągu następnych miesięcy ogłosić kolejny przetarg, ale w końcu do tego nie doszło.

Korekta, dopiero po zapewnieniu finansowania By rozpocząć inwestycję konieczna była korekta programu finansowego dla modernizacji ekspresówki.

- Będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat tej inwestycji, gdy zostanie przyjęty budżet państwa na ten rok. Wtedy będzie wiadomo, czy ta inwestycja ma finansowanie – mówił nam kilka tygodni temu Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Warto dodać, że miasto nie może samo wybudować sobie węzła, nie czekając na modernizację drogi przez GDDKiA. Obie inwestycje są ze sobą powiązane, a projekt węzła, który na zlecenie miasta wykonała firma projektowa Complex Projekt był oparty o rzędne podane przez GDDKIA, dotyczące odcinka S1 już po modernizacji. Gdyby miasto wybudowało węzeł w oparciu o te dane, ekspresówka mogłaby… ominąć węzeł o ponad półtora metra. Drogi mogłyby się ze sobą po prosty nie spotkać. Poselska interpelacja w sprawie S1 w Sosnowcu Tymczasem o informacje na temat planów Ministerstwa Infrastruktury w zakresie modernizacji sosnowieckiej S1 zapytał sosnowiecki poseł Mateusz Bochenek. Odpowiedź, która nadeszła przed kilkoma dniami, zaskoczyła go.

- Właściwie nic z niej nie wynika. Dlatego jestem już umówiony w Ministerstwie Infrastruktury z dyrektorem departamentu odpowiedzialnego za inwestycje drogowe – mówi poseł Bochenek. Co konkretnie odpisało na interpelację ministerstwo? - Budowa węzła drogowego w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec to odrębne od rozbudowy istniejącej drogi ekspresowej zadanie miasta Sosnowiec, co oznacza że nie może stanowić części zakresu Programu Inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odc. Sosnowiec - Mysłowice, prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – pisze Rafał Weber, sekretarz stanu z upoważnienia ministra infrastruktury. – W odniesieniu do inwestycji GDDKiA należy wskazać, że w chwili obecnej z przyczyn technicznych rozważa się modyfikację zasięgu odcinka podlegającego rozbudowie, a szczegółowy harmonogram ewentualnych dalszych prac na drodze S1 Sosnowiec – Mysłowice, będzie znany po doprecyzowaniu zakresu rzeczowego tego zadania – czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację.

Prezydent Sosnowca nie składa broni Co to to władze Sosnowca?