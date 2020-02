Mieszkańcy zbierają nakrętki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

Społeczna akcja to inicjatywa mieszkańców Starego Sosnowca.

Zbierają nakrętki do Wielkanocy

Zbiórka rozpoczęła się 1 lutego i potrwa do Wielkanoccy. Tuż przed świętami nastąpi oficjalne przekazanie wszystkich zebranych nakrętek do schroniska.

- Już do tej pory w ciągu 20 kilku dni mamy uzbierane około 60 kg nakrętek, co pokazuje że mieszkańcy bardzo chętnie włączyli się w akcję pomagania zwierzętom. W niektórych blokach, pudełka wręcz uginają się pod ciężarem zapełnionych nakrętek. W każdy piątek po południu organizowany jest obchód, podczas którego opróżniane są te pudełka, które są zapełnione do pełna – mówi Daniel Przyjemski, inicjator akcji.

Wraz kilkoma znajomymi koordynują całą akcję, wydrukowali plakaty, sprawdzają stan pojemników.

- Raz w tygodniu w piątki robimy obchód tych pojemników. Tam gdzie to konieczne przesypujemy do worków i magazynujemy. Obecnie na moim balkonie – śmieje się pomysłodawca akcji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do naszej akcji. Im więcej uzbieramy nakrętek, tym lepiej.