Międzyparafialne rekolekcje wideo w Sosnowcu. Prowadzi je ksiądz Andrzej Cieślik

- Sytuacja zmienia się cały czas dynamicznie. Zastanawiamy się na bieżąco nad tym jak to wszystko będzie wyglądało. Być może żaden wiernym nie będzie mógł wziąć udział w Tridum Paschalnym. Jeśli będzie to technicznie możliwe, może uda nam się przeprowadzić transmisję z uroczystości - mówi ks. Andrzej Cieślik.

W sobotę w parafii św. Joachima ma odbywać się spowiedź od godz. 9 do 18. Wierni będą mogli wchodzić pojedynczo do budynku znajdującego się przy kościele (dawna kaplica przedpogrzebowa), by prosić o przebaczenie za grzechy. Natomiast w Wielkanoc wierni będą mogli przyjąć tutaj komunię świętą pomiędzy mszami w godzinach od 8 do 18. Komunia będzie rozdawana w grupach pięcioosobowych.