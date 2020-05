Miasta odmówiły wydania danych wyborców. Wyłamał się... Sosnowiec, który wybrał trolling Poczty

Prezydenci w całej Polsce zapowiedzieli, że nie zamierzają odpowiadać na tak sformułowane żądania i spisu wyborców nie przekażą. Część z nich (np. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, ale i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński) zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Niewiele zmienił drugi mail: samorządowcy uznali, że nadal nie ma podstawy prawnej, by udostępnić wrażliwe dane Poczcie, zwłaszcza w zaproponowanej formule.

Poczta dała prezydentom, burmistrzom i wójtom dwa dni na przesłanie spisu uprawnionych do głosowania w danej gminie - miały one zawierać takie dane, jak m.in. imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania. Co więcej, dane miały zostać przekazane w formie niezabezpieczonej.

Poczta dwukrotnie zwróciła się do samorządów o wydanie danych wyborców. Najpierw za pomocą anonimowego maila, który po kilkunastu godzinach został poprawiony i opatrzony podpisami dwóch członków zarządu spółki.

W województwie śląskim w większości przypadków Poczta dostała odmowne decyzje samorządów w ubiegły czwartek (np. Dąbrowa Górnicza) i piątek (np. Gliwice). Były to stanowiska zgodne z rekomendacjami najważniejszych korporacji samorządowych: Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dodajmy, że zgodni w tej sprawie byli też prezydenci kojarzeni do tej pory z bliskimi relacjami z rządem, w regionie to m.in. Katowice i Knurów.

Zupełnie inną strategię obrał Sosnowiec, który uznał, że pismo Poczty Polskiej to... wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

- To wniosek, więc wszczęliśmy postępowanie administracyjne, zgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Nasze stanowisko przedstawiliśmy we wtorek, zatem od środy liczy się bieg sprawy, na rozpatrzenie której mamy 7 dni roboczych. W piątek wyślemy Poczcie naszą odpowiedź - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.