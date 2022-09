MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego. Spokojnie, jeszcze 17 piątków i GWIAZDKA - czyli 1 września na wesoło KK

Stało się! Wakacyjna laba dobiegła końca, a uczniowie muszą wrócić do szkół. Z tego faktu najbardziej cieszą się... rodzice. Dzieciakom nie jest już tak wesoło. Jeśli na samą myśl o 1 dniu szkoły popadasz w rozpacz, zobacz naszą galerię najśmieszniejszych obrazków. Może one choć trochę poprawią ci humor. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii. Zobacz jak Internauci śmieją się z powrotu do szkoły