MEMY na Dzień Chłopaka 2022. Biedny miś znów bez prezentu? A czego sobie życzy? Te MEMY zrobią Ci dzień! red

Dzień Chłopaka obchodzimy już dziś, 30 września. I choć niektórzy panowie uważają, że teraz świętują chłopcy, a prawdziwi faceci dopiero 10 marca, w Dzień Mężczyzny, to co ko mu szkodzi mieć dwa święta w roku? Tak więc złóżcie dziewczyny życzenia znajomym chłopakom, a jeśli chcecie zrobić to na wesoło - wyślijcie im jakiegoś mema z naszej galerii!