Mediateka w czasie kwarantanny. Jakie atrakcje przygotowała sosnowiecka biblioteka?

Mediateka w czasie kwarantanny

Chociaż wszystkie instytucje kultury, takie jak biblioteki i muzea, zostały zamknięte, nie oznacza to, że jesteśmy całkowicie odcięci od kultury. Sosnowieckie biblioteki wyciągają rękę do swoich czytelników, by jakoś umilić im czas, który spędzają w domu.

Biblioteka stara się funkcjonować w trybie wirtualnym. Na Facebooku ruszył konkurs wiedzy Kultura Zdawalna. Udział w nim może wziąć każdy, wystarczy odpowiadać na pytania, które dotyczą różnych dziedzin naszego życia. Na zwycięzce czekają nagrody rzeczowe.

Mediateka zaprasza również na różne spotkania z ludźmi kultury online. Pracownicy wrzucają na Facebooka MBP Sosnowiec linki do ciekawych filmików, w których ludzie kultury rozmawiają o niej czy czytają fragmenty swojej twórczości. Do tej pory mogliśmy posłuchać m.in. Jacka Dehnela, Urszulę Zajączkowską czy Zygmunta Miłoszewskiego.

Wirtualny spacer po Mediatece

Mediateka jest zamknięta, ale nadal możemy ją odwiedzić. Wirtualny spacer po salach Mediateki to ciekawa alternatywa.