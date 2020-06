Matura 2020 w II LO im. E Plater w Sosnowcu. Jak poszło maturzystom?

W całej Polsce około 37 tysięcy maturzystów przystąpiło w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W Sosnowcu w szkolnych ławkach zasiadło w sumie 1356 osób. My odwiedziliśmy II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater, gdzie maturę zdaje 106 tegorocznych maturzystów oraz 17 absolwentów z lat poprzednich.

W dobie koronawirusa trzeba zachować w tym roku szczególne środki ostrożności. Tak więc dyrekcja zadbała o to, by uczniowie nie tłoczyli się przed wejściem. Wyznaczone zostały dla poszczególnych grup osobne wejścia i wyjścia z sal, tak więc uczniowie nie wchodzili do środka jednocześnie. Konieczne było także zachowanie szczególnych środków ostrożności, ale jak podkreślali maturzyści nie przeszkadzało im to szczególnie w egzaminie dojrzałości. Jeszcze przed wejściem do szkoły dało się wyczuć wśród maturzystów, że to oczekiwanie na egzamin dojrzałości trwało rzeczywiście długo i jak sami przyznali trudno było znaleźć złoty środek, który pozwoliłby być pewnym, że matura pójdzie gładko. Nikt jednak nie narzekał, a wszystkim dopisywały raczej dobre humory. Jak przyznał Marcel Kłosowski tematy z polskiego mu przypasowały, bowiem było oczekiwane przez wielu „Wesele”. Obstawiany był też „Pan Tadeusz”, bo obu tych pozycji nie było dawno na egzaminie. - Całość nie była trudna, wyrobiłem się ze wszystkim przed czasem. Same przygotowania poszły raczej gładko. Wszystko sobie przeglądałem, a tydzień przed maturą przysiadłem trochę bardziej nad materiałami. Rodzice i dziadkowie dopingowali mnie do nauki, tak więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze – przyznał maturzysta sosnowieckiego II LO z klasy III c.

Trochę problemów tematy sprawiły natomiast Agacie Wierzbickiej z klasy III d (prawnej). - Tematy przypasowały tak średnio. Postacie fantastyczne w literaturze, to było straszne. Trzeba było z siebie dużo dać, by sobie z tym poradzić. Do tego jeszcze „Wesele”, które absolutnie nie jest moim ulubionym tematem. Jeśli chodzi o samo przygotowanie do matury, to mnie akurat dobrze się w domu pracowało. Mogłam poświęcić czas na wszystkie rozszerzenia. Tak więc dla mnie nawet lepiej, że była ta kwarantanna – mówiła Agata Wierzbicka.

Zdaniem Adama Żelaznego przygotowania do matury przebiegały zupełnie inaczej, bo szkoły zamknęły się już w marcu. Jak podkreślił nauczyciele robili jednak wszystko co mogli, by sobie poradzili. - Łączyliśmy się na Skypie, były konsultacje. To jednak nie to samo, co w szkole. Tam mieliśmy osiem godzin języka polskiego w tygodniu, a trudno tyle samo czasu poświęcić na te zagadnienia na Skypie. Sam temat rozprawki nie był zbyt łatwy, choć sama rozprawka zawsze jest łatwiejsza niż interpretacja wiersza, na którą zawsze trudno się porwać. Przy elementach fantastycznych w grę wchodziły same trudne, zawiłe lektury, jak „Dziady” czy ‘Kordian” - podkreślił sosnowiecki maturzysta.

Z kolei Sylwia Szczęśniak z klasy III d w II LO im. Plater przyznała, że matura z polskiego była prosta. Choć niezbyt zadowolił ją wspomniany już temat rozprawki. - W sumie można było ze wszystkim sobie poradzić, pomimo tego, że wypadło nam tak wiele zajęć. Jeśli ktoś się spiął w ostatnim miesiącu, to myślę, ze nie poszło mu źle. Wszyscy mówili, że nie ma co się przejmować tą odmienną sytuacją, rodzice, dziadkowie, chłopak. Trzeba być dobrej myśli. Jeśli chodzi o studia, to jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji. Celuję w psychologię, może fizjoterapię – podkreśliła Sylwia Szczęśniak. Maturzyści zgodnie przyznawali, że nauczyciele starali się motywować ich do nauki, by nie wypaść z tego normalnego rytmu. - To był rzeczywiście całkiem inny czas, trochę się za tą szkołą już tęskniło. W zamian kontaktowaliśmy się jednak wzajemnie w mediach społecznościowych, poprzez kamerki, tak wyglądała nasza nauka, nasze wzajemne konsultacje. Mimo ogólnych zawirowań na świecie, nie było źle. Chciałabym dostać się na psychologię lub socjologię, ale wiadomo, może być różnie – mówiła Marysia Serek z klasy IIIa (medialnej) w II LO w Sosnowcu.

Popracować w wakacje planuje natomiast Marek Wziętal, także z klasy IIIa, a potem zmierza starać się o przyjęcie na reżyserię w Katowicach. - Trzeba wierzyć, że się uda – przyznaje maturzysta. Matura w dobie koronawirusa nie wyglądała zdaniem maturzystów szczególnie inaczej. Nowością było np. to, że matura odbywała się w salach lekcyjnych, a tam było mniej osób. - Na początku mieliśmy tylko maseczki, ale potem wszystko było normalnie. Ten stres nie był taki wielki, nie było tak źle. Jeśli chodzi o materiał, to dało się całość samodzielnie opanować. Myślę teraz o studiowaniu medycyny za granicą i dążę właśnie do tego celu – podkreśliła Martyna Szczygiel z klasy III b w II LO w Sosnowcu. - Sama matura dziś przebiegała normalnie, przygotowania może były trochę trudniejsze, ale ja wychodzę z założenia, że nauka w liceum trwa trzy lata. I trzeba to wykorzystać, a sam egzamin dojrzałości, to jest już podsumowanie tych trzech lat spędzonych w szkolnych murach. A co po maturze? Przydałoby się trochę wolnego, bo ani rok, ani dwa temu nie było tego, więc teraz odpoczynek jest wskazany – podkreślił Jacek Janczyk z klasy III a w II LO w Sosnowcu, który zamierza studiować historię lub inny kierunek, ale oparty właśnie o tę dziedzinę nauki. Jego kolega Kuba Letniowski, także z klasy III a również uważa, że przez egzamin maturalny trzeba po prostu przejść, a nauka nie jest taka trudna. W przyszłości chce zostać teatrologiem a może dziennikarzem. Życzymy wszystkim maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości!

