Masz alergię? Sprawdź, co pyli w lutym i marcu! Które drzewa teraz najbardziej uczulają? Oto objawy alergii na pyłki AS

Przełom lutego i marca kojarzy się z coraz dłuższymi dniami i początkiem wiosny. Dla alergików jednak oznacza to czas spuchniętych oczu i kataru. Masz alergię na pyłki? Zobacz, co rożnym alergikom może dokuczać w lutym i marcu. A może zaczynasz obserwować u siebie objawy jak przy alergii wziewnej? Sprawdź zatem, co może to powodować - kliknij w galerię!