Maseczki już wkrótce obowiązkowe. Gdzie dostaniemy je w Sosnowcu?

Gdzie zdobyć maseczki w Sosnowcu?

Od czwartku, 16 kwietnia, Polacy będą mieli obowiązek zasłaniania twarzy po wyjściu z domu. Możemy zasłaniać się np. szalami, jednak najpopularniejsze są maseczki.

Nie wszyscy jednak zdążyli się w nie zaopatrzyć. Są również tacy, którzy wolą kupić więcej maseczek ochronnych np. dla swoich bliskich.

Sprawdziliśmy, gdzie w Sosnowcu możemy znaleźć maseczki. Okazuje się, że nie jest to takie trudne.

Maseczki kupimy w sklepach w Sosnowcu

Pierwszym wyborem dla wielu są oczywiście. W wielu z nich możemy dostać maseczki jednorazowe, wielorazowe, ale także specjalne bawełniane. Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych. Apteki mają sporo klientów, warto przedzwonić, by sprawdzić czy w wybranej przez nas aptece można dostać maseczkę. Sprawdzimy to także w aplikacji Kto Ma Lek.