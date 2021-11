Manufaktura św. Mikołaja wraca do Sosnowca. Na mieszkańców czeka moc atrakcji. Będziemy także mogli zrobić zakupy na Jarmarku Świątecznym OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Do Sosnowca powraca Manufaktura św. Mikołaja. Na sosnowiczan czekają wyjątkowe atrakcje m.in. tor do nauki snowboardu dla dzieci, pokazy cyrkowe czy rzeźbienie w lodzie. Dzieci będą mogły także napisać list do świętego Mikołaja. W trackie imprezy zaświeci piękna choinka. Przez dwa dni w Sosnowcu odbywać się będzie także Jarmark Świąteczny.