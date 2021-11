Makabryczne odkrycie w Sosnowcu! DRASTYCZNE ZDJĘCIA. Znaleziono zwłoki kobiety, policja prosi o pomoc w identyfikacji

Rysopis:

Wiek szacowany: 40 - 60 lat,

Średnia budowa ciała,

Wzrost stwierdzony w badaniu sekcyjnym 163 cm,

Na głowie widoczne kępki ciemnych włosów,

Ubiór stwierdzony w trakcie ujawnienia zwłok: żakiet ( kurtka ) w biało czarna kratę z długimi rękawami koloru czarnego zapinany na zamek błyskawiczny metalowy, długa sukienka materiałowa z długimi rękawami, koloru czarnego w pionowe pasy koloru brązowego, zapinana pod szyją na cztery okrągłe guziki, podkoszulek bez rękawów koloru żółtego we wzory z wizerunkiem czerwonych róż, klapki koloru białego,

Stwierdzone przedmioty przy zwłokach : obrączka koloru srebrnego, torebka bordowa z dwoma skórzanymi paskami oraz łańcuszkami metalowymi koloru żółtego, w torebce trzy szczoteczki do zębów, pomadki do ust, lusterko, kilka zapaliczek, mini radio ze słuchawkami koloru czarnego.