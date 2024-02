Makabra w Sosnowcu - straszna zbrodnia na Środuli! Prokuratura przesłuchuje podejrzanego o morderstwo małżeństwa

Makabryczna zbrodnia w Sosnowcu. Prokuratura przesłuchuje podejrzanego

Jeden z przechodniów powiedział nam, że widziany był w niedzielę, 11 lutego na przystanku przy głównej ulicy. To właśnie w tym dniu doszło do zbrodni.

Według relacji, kierowca autobusu, widząc na przystanku zakrwawionego mężczyznę zadzwonił na policję.

- Nie wiem co ustalą przy sekcji zwłok, ale słyszałem, że policja szukała tutaj wczoraj noża po kanałach. On podobno był cały zakrwawiony. No skąd tyle krwi? Można dodać dwa do dwóch - stwierdził jeden z sąsiadów.

Mieszkańcy ul. Wapiennej chcą jednak zapomnieć o tym co się tutaj wydarzyło. - To jest ogromna tragedia, nie chcę się wypowiadać w tej sprawie. Nie mam nic do powiedzenia - słyszymy.