Lutowe nowości na ekranach kin Helios. Co warto zobaczyć?

Nowość – komedia „Masz Ci los!” – rozbawi fanów rodzimych produkcji. Podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle odczuwają potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz... Zaczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną podzielić się z jak najmniejszą liczbą pozostałych. Człowiek jest z gruntu dobry… ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze!

Miłośników mocnych filmowych wrażeń zainteresuje horror „Pukając do drzwi”… Eric i Adrew razem z adoptowaną córką są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania. To będzie piętnasty film w karierze twórcy takich filmów jak „Szósty zmysł” , „Split” czy „Old”. Shyamalan jest też producentem i autorem scenariusza.