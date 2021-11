Likwidacja Delikatesów Centrum w Sosnowcu. W sklepie trwa wielka wyprzedaż towarów przed zamknięciem sklepu ZDJĘCIA

Likwidacja Delikatesów Centrum w Sosnowcu

W sklepie trwa wielka wyprzedaż. Przeceniony jest praktycznie każdy towar. Taniej kupimy m.in. słodycze, przyprawy, kosmetyki, artykuły do prania i gotowania, nabiał, płatki śniadaniowe, a nawet alkohol. W przecenie są także artykuły plastyczne, garnki czy sprzęt. W zależności od rodzaju artykuły obniżka sięga od 20 procent do 60 procent. W czwartek, 18 listopada, część artykułów zniknęła już z półek i te były puste.

Mieszkańcy byli ciekawi losu sklepu. Zapytaliśmy Grupę Eurocash o powód jego zamknięcia.

- Grupa Eurocash podjęła decyzję o zamknięciu ok. 50 z 414 sklepów własnych sieci Delikatesy Centrum. Powodem jest nierentowność placówek – mimo wdrażanych działań naprawczych. Nierentowne sklepy zostaną zamknięte do końca 2021 roku. Na chwilę obecną nie odnosimy się do decyzji dotyczących konkretnych placówek, również decyzje dotyczące pracowników zostaną podjęte indywidualnie dla każdej lokalizacji. Decyzja o zamknięciu sklepów nie wpłynie na strategię rozwoju handlu detalicznego Grupy Eurocash. Planujemy dalej efektywnie rozwijać sieć Delikatesy Centrum, co umożliwi w dalszej perspektywie m.in. właśnie zamknięcie nierentownych placówek - poinformował nas Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.