Laureatki konkursu Miss Polski i Miss Nastolatek biorą udział w akcji MISSja Dzielmy się dobrem. Pomagają instytucjom w województwie śląskim

- Wzięłam udział w tej akcji ponieważ uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa. Jestem obecnie uziemiona, bo pracuje jako stewardessa i przez pandemię mam teraz dużo wolnego czasu. Postanowiłam wykorzystać go, żeby pomóc innym. Działamy w trójkę z dziewczynami, bo w ten sposób możemy zdziałać więcej - powiedziała nam Dominika Konarska.

Laureatki konkursów Miss Polski i Miss Nastolatek przyjechały również do Sosnowca. Stąd pochodzi Dominika Konarska, 3 Wicemiss Polski 2019. To właśnie ona wskazała, że powinno się pomóc Diecezjalnemu Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

- Jestem z Sosnowca, więc chyba przemawiał za mną lokalny patriotyzm. Pomyślałam, że skoro pomagamy, to czemu nie tutaj i od razu pomyślałam o Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka - mówi Dominika Konarska.

Dom Matki i Dziecka nie spodziewał się pomocy ze strony Miss Polski.

- To była niespodzianka. Dostaliśmy telefon, czy chcemy wziąć udział w akcji i ustaliliśmy termin spotkania - mówi Aleksandra Gilis, kierownik domu.

Placówka w Sosnowcu również odczuła działania koronawirusa, jednak dzięki darczyńcom cały czas uzyskuje pomoc.

- Niestety my również odczuliśmy koronawirusa. Nie odbyła się m.in. akcja wielkanocna. Cieszymy się jednak, że zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy i my z tej pomocy chętnie korzystamy. Potrzeby są różne, czasem potrzebujemy wózków dla dzieci, czasem ubrań. Mieszkańcy Sosnowca oraz ludzie mieszkający w regionie często dzwonią lub piszą nam wiadomości, by spytać nas co jest w tej chwili potrzebne - powiedziała Aleksandra Gilis.

Każdy, kto chce wesprzeć Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu może skontaktować się z jego pracownikami, by ustalić jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna.