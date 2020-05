Kultura lekarstwem na koronawirusa

Wraz z pandemią i rozpoczęciem społecznej kwarantanny, wszystkie instytucje kultury zostały zamknięte, a działania kulturalne przeniosły się do Internetu. Ekrany smartfonów i komputerów stały się prawdziwymi oknami na świat. Nie trzeba było długo czekać, by na oficjalnych profilach Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej oraz Muzeum Miejskiego Sztygarka zaczęły pojawiać się archiwalne materiały wideo, a także nowe filmy, których celem było zagospodarowanie czasu dzieciom i dorosłym spragnionym kontaktu z kulturą, jednocześnie promując akcję #ZostańWdomu.

Z myślą o lokalnych przedsiębiorcach

Z myślą o mieszkańcach Dąbrowy Górniczej (i nie tylko) powstała popularna facebookowa grupa #kulturanakwadracie, na której można znaleźć nie tylko efekty pracy dąbrowskich pracowników kultury, ale także spektakle, filmy, koncerty i wystawy instytucji z kraju i ze świata – tak, by każdy znalazł coś dla siebie.

Szybko okazało się też, że kultura to również dobry sposób na pomaganie. Wielu przedsiębiorców, wraz z nastaniem społecznej kwarantanny, straciło część swoich dochodów. Dotyczy to również restauracji i innych punktów gastronomicznych. Urząd Miejski chcąc pomóc temu sektorowi stworzył akcję #DGnaWynos i #KupujLokalnie, w których promuje lokalne firmy, zajmujące się świadczeniem usług na wynos i dowozem jedzenia do domów. Wspiera je także finansowo, wykupując vouchery, które stają się nagrodami w konkursach na Facebooku – w grupie Kultura na Kwadracie, na stronie miejskiej, na profilu Centrum Sportu i Rekreacji, Muzeum Miejskiego Sztygarka czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Biblioteka przez Internet

Podczas pandemii Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej nie pozwala o sobie zapomnieć. Na różnorodne sposoby dba o to, by dąbrowianie będąc w domu, mogli spędzać ten czas literacko, kreatywnie i w kontakcie z kulturą.

– W tych trudnych czasach robimy wszystko, aby biblioteka okazała się pożyteczną i inspirującą instytucją. Przez ostatnie miesiące nie mogąc udostępniać literatury, staramy się rozwijać kontakt z nią w formie on-line. Dzieciom czytamy na dobranoc i śpiewamy kołysanki. Zorganizowaliśmy pierwszą wirtualną Noc z Andersenem. Rodziców projektami plastycznymi inspirujemy do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami. Wszystkim polecamy książki i proponujemy ciekawe konkursy literackie. Wspólnie z mieszkańcami zaśpiewaliśmy „Piosenkę kryzysową”, a obecnie piszemy książkę, która kiedyś stanie się literackim wspomnieniem tych niełatwych czasów. Ponad 160 tysięcy wyświetleń, tysiące polubień i komentarzy przekonuje nas o potrzebie rozwijania takiej formy działalności – mówi Paweł Duraj, dyrektor MBP.

To, co działo się w bibliotece w czasie kwarantanny można zobaczyć w filmiku udostępnionym m.in. na miejskiej stronie internetowej: https://www.dabrowa-gornicza.pl/wideo/biblioteka-teskni-za-czytelnikami/

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej wraca z nowymi zasadami

Koniec całkowitego zamknięcia już 18 maja. MBP w Dąbrowie Górniczej otwiera dla czytelników następujące placówki: Biblioteka Główna, Filie nr 3, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 20. Godziny otwarcia pozostają bez zmian, w ciągu dnia zaplanowana będzie jednak przerwa techniczna. Placówki biblioteczne będą przyjmowały zwroty i wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Nie będzie możliwości korzystania z biblioteki stacjonarnie, tj. z czytelni, prasy na miejscu, z katalogów i komputerów na terenie placówek bibliotecznych. Zawiesza się czasowo wolny dostęp czytelników do zbiorów znajdujących się na regałach bibliotecznych. Obsługę czytelników zabezpiecza bibliotekarz. Nie będą realizowane usługi ksero, skanowania itp.

Będąc w bibliotece należy zachować zasady bezpieczeństwa. Chodzi w szczególności o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu osób oczekujących. Prosi się również o rezerwowanie i zamawianie zbiorów bibliotecznych poprzez e-katalog, ewentualne przemyślenie potrzeb w zakresie wypożyczeń, a nawet wypisanie sobie poszczególnych tytułów na kartkach, by do minimum ograniczyć czas obsługi w bibliotece.

Sztygarka online

Interaktywność z mieszkańcami podjęło także dąbrowskie muzeum, zadbało o to, by osoby zainteresowane historią też miały, co robić. Całość działań przedstawia na swoim profilu facebookowym, tam też oprócz postów historycznych są konkursy. Facebook’owy profil Muzeum Miejskie Sztygarka - to strona pełna historii miasta.

– Z działań skierowanych wprost do mieszkańców przestawiliśmy się na te organizowane on-line. Prezentowaliśmy lekcje historii np. o herbie Dąbrowy Górniczej, przeprowadziliśmy facebookowy konkurs, w którym nagrodami były… pierogi − to w ramach wspólnej akcji pomagajmy dąbrowskim restauracjom i barom. Przygotowywaliśmy treści na profil Fb Historyczna Dąbrowa, utworzyliśmy fanpage Ząbkowice, który ma za zadanie promować historię tej miejscowości i przygotowywaną publikację o Ząbkowicach. Udostępniliśmy podstronę poświęconą społeczności żydowskiej w Dąbrowie Górniczej. Będzie ona uzupełnieniem przygotowanej przez Urząd Miejski planszy informacyjnej na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Mamy też dwa filmy promujące Kopalnię Ćwiczebną, jeden przygotowany przez TV Polonię, drugi TV Telpol. Warto też wspomnieć, że jako muzeum przygotowaliśmy kameralne obchody święta 1 Maja − relacja z nich umieszczona jest m.in. na internetowej stronie miasta – mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Muzeum Miejskie Sztygarka otwiera się z powrotem dla zwiedzających

Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od 19 maja. W maju można je będzie zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem, czyli o 14.00). W czerwcu dodatkowo otwarte będzie w pierwszy i trzeci weekend miesiąca: sobota – 8.00-15.00 (ostatnie wejście o 14.00), niedziela 11.00-17.00 (ostatnie wejście o 16.00). Cena biletu od wtorku do soboty 6 zł normalny i 3 złote ulgowy. Niedziela jest dniem bezpłatnego wejścia do muzeum.

Zwiedzać muzeum mogą jedynie turyści indywidualni. Nie przyjmuje się grup wycieczkowych. Jednorazowo w budynku będzie mogło przebywać 10 osób, a kolejne będą wpuszczane sukcesywnie. Zwiedzających obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami, chustami, apaszkami oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Zwiedzających prosi się o niedotykanie plansz wystawowych, eksponatów, gablot, poręczy oraz o zachowanie odstępów między sobą i personelem. Personel muzeum będzie dokonywał także pomiaru temperatury ciała zwiedzających, dlatego też osoby z podwyższoną temperaturą mogą nie zostać wpuszczone do muzeum.

Otwarty dla zwiedzających jest Park Militarno-Historyczny „Reduta”. Obowiązują tu zasady takie same, jak w innych miejscach publicznych (zakrywanie nosa i ust oraz niedotykanie poręczy i eksponatów). Kopalnia Ćwiczebna pozostaje zamknięta do odwołania.

Szczegółowe informacje dot. otwarcia i nowego funkcjonowania poszczególnych placówek znajdują się na ich stronach internetowych.